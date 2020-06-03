Правоохоронці затримали генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки (МОН) під час одержання 300 тисяч гривень хабара.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.

Слідство встановило, що чиновник, перебуваючи на посаді гендеректора одного з директоратів МОН, вимагав неправомірну вигоду від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 млн гривень.

Посадовця затримали під час отримання 5 тис. доларів США та 165 тис. гривень. Йому готується підозра.

Також у приміщенні директорату МОН проведено обшуки. Досудове розслідування триває.