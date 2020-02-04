Слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів України на хабарі в 2,5 млн гривень ($100 тис.).

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, за попередньою інформацією, чиновник із залученням посередника вимагав від підприємця хабар за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

“Керівника Управління затримали безпосередньо під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі 2 мільйони гривень ($80 тис.) в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про вручення підозри затриманому і обрання щодо нього запобіжного заходу”, – йдеться в повідомленні.

Фото: ДБР

У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.