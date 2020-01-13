Відповідне розслідування було проведено дослідниками видання Telegraph, які відштовхувались від даних з відкритих електронних декларацій чиновників.
Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський задекларував за грудень заробітну плату в розмірі 112 904 гривні.
Перший заступник міністра Анатолій Максимчук задекларував зарплату розміром в 248 021 гривню.
Заступник міністра культури Аліна Подоляк отримала в грудні зарплату в 240 478 гривень.
Заступник голови Мінкульту Володимир Шумілін отримав за грудень 154 233 гривні.
Заступник міністра культури Світлана Фоменко задекларувала в грудні зарплату розміром в 139 303 гривні.
Державний секретар Мінкульту Ростислав Карандєєв отримав в грудні 497 709 гривень.
- Раніше журналісти програми “Схеми” оприлюднили розслідування, в якому вказали, що Володимир Зеленський досі володіє кінобізнесом в Росії і продовжує знімати там фільми. За даними “Схем”, кілька фільмів Зеленського вийшли в прокат і в 2015-му, і в 2016-му роках (вже після початку агресії РФ проти України). Мова, зокрема, йде про стрічки: “Між нами дівчатками” (2015), “Петля Нестерова” (2015), “8 кращих побачень” (2016) “. Крім того, кіпрська компанія Green Family LTD знімає і планує випустити в 2019 році в РФ трилер “Вниз”, який також фінансується з держбюджету Росії.