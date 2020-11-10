Українці найбільше не довіряють чиновникам, судам, таким державним інституціям, як Верховна Рада, Уряд, президент, а також російським ЗМІ.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.

Так, респонденти найчастіше висловлювали недовіру:

• державному апарату – чиновникам (не довіряють їм 79,4% опитаних);

• ЗМІ Росії (не довіряють 79,3%);

• Верховній Раді України (рівень недовіри 76,1%);

• судам – судовій системі в цілому (рівень недовіри 75,4%);

• Уряду України (74,8%);

• політичним партіям (73,2%);

• комерційним банкам (73%);

• Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (рівень недовіри становить 72,5%);

• Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (рівень недовіри 71%);

• Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (70,3%);

• Вищому антикорупційного суду (70,2%);

• прокуратурі (70%);

• Конституційному суду України (64,7%);

• Національний банк України (64,4%);

• місцевим судам (62,9%);

• Верховному суду (62,8%);

• президенту України (60,2%);

• профспілкам (53,9%);

• Національній поліції (53,2%);

• Службі безпеки України (51%).

При цьому під час опитування виявилося, що українці найбільше довіряють:

• Збройним силам України (їм довіряють 66,2% опитаних);

• Церкві (62,3%);

• Державній службі з надзвичайних ситуацій (60,1%);

• волонтерським організаціям (60,1%);

• Державній прикордонній службі (55,2%);

• голові міста (селища, села), в якому проживає респондент (54%);

• Національній гвардії України (52,2%);

• добровольчим батальйонам (51,7%);

• раді міста (селища, села), в якому проживає респондент (50%).

Дослідження проведено методом інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.