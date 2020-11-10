Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.
Так, респонденти найчастіше висловлювали недовіру:
• державному апарату – чиновникам (не довіряють їм 79,4% опитаних);
• ЗМІ Росії (не довіряють 79,3%);
• Верховній Раді України (рівень недовіри 76,1%);
• судам – судовій системі в цілому (рівень недовіри 75,4%);
• Уряду України (74,8%);
• політичним партіям (73,2%);
• комерційним банкам (73%);
• Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (рівень недовіри становить 72,5%);
• Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (рівень недовіри 71%);
• Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (70,3%);
• Вищому антикорупційного суду (70,2%);
• прокуратурі (70%);
• Конституційному суду України (64,7%);
• Національний банк України (64,4%);
• місцевим судам (62,9%);
• Верховному суду (62,8%);
• президенту України (60,2%);
• профспілкам (53,9%);
• Національній поліції (53,2%);
• Службі безпеки України (51%).
При цьому під час опитування виявилося, що українці найбільше довіряють:
• Збройним силам України (їм довіряють 66,2% опитаних);
• Церкві (62,3%);
• Державній службі з надзвичайних ситуацій (60,1%);
• волонтерським організаціям (60,1%);
• Державній прикордонній службі (55,2%);
• голові міста (селища, села), в якому проживає респондент (54%);
• Національній гвардії України (52,2%);
• добровольчим батальйонам (51,7%);
• раді міста (селища, села), в якому проживає респондент (50%).
Дослідження проведено методом інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Згідно із цим же опитуванням, президенту України Володимиру Зеленському не довіряють майже 62% українців.
- Відповідно до вересневого опитування соціологічної групи “Рейтинг”, діяльністю президента Володимира Зеленського були задоволені лише 35% українців, а прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – вдвічі менше.