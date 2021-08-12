Нові дані перепису населення США демонструють, що біле населення скоротилося за останнє десятиліття. Це сталося вперше в історії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Біле неіспаномовне населення в США, яке залишається найбільшою расою або етнічною групою, за десять років скоротилася на 8,6% і тепер становить 57,8%. Це найнижчий показник за всю історію спостережень.

Водночас спостерігається значне зростання кількості людей, які ідентифікують себе як мультирасові, латиноамериканці та азійці. Число людей, які вважають себе мультирасовими, збільшилося на 276% — з 9 мільйонів у 2010 році до 33,8 мільйона у 2020 році.

В Каліфорнії вперше вихідці з Латинської Америки стали найбільшою етнічною групою — 39,4% населення. Трохи менше іспаномовного населення — 39,3%. В Техасі неіспаномовні біле населення становило 39,7%, що трохи більше, ніж іспаномовне населення — 39,3%.

Більше як половина округів в США втратили населення за останні 10 років. Зростання населення фіксували тільки в мегаполісах. Містами з найбільшою кількістю населення виявилися Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Г’юстон і Фенікс. Фенікс посунув Філадельфію на 6-е місце. В Бакаї, передмісті Фенікса, населення зросло майже на 80% — це національний лідер за збільшенням населення.

Ці дані використовуватимуться для переформування кордонів округів на виборах до Палати представників США. Шість штатів отримають місця в Конгресі наступного року через збільшення населення, а також додаткові голоси колегії вибірників на президентських виборах 2024 року. Ще сім штатів втратять місця у 2022 році.