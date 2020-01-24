Про це свідчать дані Національної комісії з питань охорони здоров’я Китаю, повідомляє Xinhua.

На території 29 адміністративних одиниць Китаю вже виявлено нові випадки інфікування.

При цьому, медики констатували, що в 34 випадках хворим надали всю необхідну допомогу, вони успішно пройшли кризовий період хвороби і вже виписані з медичних установ.

У комісії пояснили, що в 20 регіонах було зареєстровано 1072 випадки можливої ​​інфікації. З них підтверджені 830.

Кількість померлих від коронавірусу також зросла – до 25 осіб.

В інших країнах світу, як і раніше, відомо про п’ятьох інфікованих громадян.

У комісії заявили, що в цілому було зафіксовано 9507 близьких контактів заражених коронавірусом, додавши, що серед них 8420 осіб перебувають під медичним наглядом, а 1087 вже виписані.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 23 січня відомо про 18 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.