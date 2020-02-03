Про це повідомили в прес-службі міністерства охорони здоров’я.
Нагадаємо, станом на ранок 3 лютого було відомо про 11,2 тисяч хворих та 350 загиблих. Таким чином, кількість підтверджених випадків захворювання збільшилася на 6 тисяч.
“Станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 летальні”, — повідомили в МОЗ.
Повідомляється також, що підтверджено понад 150 випадків завезення захворювання з Китаю в інші країни. При цьому в Україні новий коронавірус досі не було зафіксовано.
“Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 — Німеччина, 6 — Франція, 2 — Італія, 2 — Росія, 2 — Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано”, — наголосили в міністерстві.
Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового типу коронавірусу 2019 нКоВ за три місяці.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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