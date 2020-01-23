Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 22 січня відомо про 17 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань.

У четвер, 23 січня, управління охорони здоров’я провінції Хубей в Китаї заявило про смерть ще одного пацієнта, зараженого коронавірусом — 80-річного чоловіка.

При цьому зазначається, що про смерть пацієнта стало відомо ще в середу, проте тоді не було підтверджено, що він був інфікований. Це перша смерть від коронавіруса, яку було зафіксовано за межами провінції Хубей, де почався спалах. Таким чином, число загиблих від спалаху зараз складає 18 осіб.