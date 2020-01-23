Про це повідомляє агентство Reuters.
Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 22 січня відомо про 17 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань.
У четвер, 23 січня, управління охорони здоров’я провінції Хубей в Китаї заявило про смерть ще одного пацієнта, зараженого коронавірусом — 80-річного чоловіка.
При цьому зазначається, що про смерть пацієнта стало відомо ще в середу, проте тоді не було підтверджено, що він був інфікований. Це перша смерть від коронавіруса, яку було зафіксовано за межами провінції Хубей, де почався спалах. Таким чином, число загиблих від спалаху зараз складає 18 осіб.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.
У четвер, 23 січня, в Міністерстві охорони здоров’я відбувся брифінг, під час якого медики представили всю актуальну інформацію про китайський коронавірус.
- Британський аеропорт Хітроу введе окремі зони для пасажирів, які подорожують з регіонів, постраждалих від нового коронавируса в Китаї.
- Китайська влада розпорядилися перекрити всі шляхи дорожнього і авіасполучення.
- Адміністрація столиці Китаю Пекіна скасувала масштабні заходи з нагоди настання Нового року за місячним календарем через спалах коронавірусу.