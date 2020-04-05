У Фінляндії повідомляють про сотні нових випадків COVID-19, але кількість заражень стала падати.

Про це повідомляє фінське видання Finland Today.

Фінський інститут охорони здоров’я та соціального забезпечення зареєстрував 267 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість зросла до 1882. При цьому, повідомляється, що число заражень почало знижуватися.

На сайті інституту повідомляється, що за час спалаху епідемії проведено 26500 тестів й виявлено 1615 випадків зараження, 20 людей померли.