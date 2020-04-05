Про це повідомляє фінське видання Finland Today.
Фінський інститут охорони здоров’я та соціального забезпечення зареєстрував 267 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість зросла до 1882. При цьому, повідомляється, що число заражень почало знижуватися.
На сайті інституту повідомляється, що за час спалаху епідемії проведено 26500 тестів й виявлено 1615 випадків зараження, 20 людей померли.
- Раніше низка країн, в тому числі Таїланд, Німеччина та Індія, застерігла своїх громадян від поширення першоквітневих жартів, пов’язаних з коронавірусом. А деякі погрожують тюремним ув’язненням.
- Влада Сінгапуру посилила міри покарання за порушення правил, введених для боротьби з коронавірусом. Тепер за недотримання дистанції будуть штрафувати або ув’язнювати.