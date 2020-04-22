Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Повідомляється, що число загиблих від коронавируса досягло 400 випадків.
іністерство охорони здоров’я Польщі повідомило, що число заражених людей зросла до 10 034 випадків.
Відзначимо, що в понеділок польський уряд почав послаблювати деякі обмеження, введені на час спалаху.
- Нагадаємо, влада Польщі анонсували поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почне діяти 16 квітня.
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Уряд Польщі через епідемію коронавірусу в автоматичному порядку продовжив легальні терміни перебування іноземців у країні, і українців в тому числі.