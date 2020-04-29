В Україні кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 наближається до 10 тисяч.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу підтверджено 456 нових випадків: з них 33 дитини та 133 медика.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: в Чернівецькій області (60), Тернопільській області (44) і Києві (43).

За добу померли ще 11 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 239 до 250 (з них 138 чоловіків і 112 жінок). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85%). Водночас одужали ще 111 людей. Загалом 1103 пацієнта вже одужали, з них 237 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

У цілому за весь час епідемії в Україні захворіли 9866 осіб: з них 672 дітей і 1976 медиків. Відтак, понад 20% від загальної кількості хворих на коронавірус є лікарями.

З початку спалаху в Україні досліджено на коронавірус 104 тис. 544 зразка методом ПЛР (за минулу добу 5825 досліджень).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 412 випадків зараження; 3 людини померли, 101 одужала;

• Волинська область – 271 випадок, 6 з них летальні; 55 пацієнтів одужали;

• Дніпропетровська область – 323 випадки, 3 з яких летальні; 17 осіб одужали;

• Донецька область – 52 випадки, 1 з який летальний; 10 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 357 випадків захворювання; 8 людей померли, 18 одужали;

• Закарпатська область – 403 випадки, 9 з яких летальні; 43 пацієнта одужали;

• Запорізька область – 228 випадків зараження, 5 з них летальні; 51 людина одужала;

• Івано-Франківська область – 821 випадок захворювання; 50 осіб померли, 72 одужали;

• місто Київ – 1341 випадок коронавірусу; 24 людини померли, 69 одужали;

• Київська область – 643 випадки, 15 з них летальні; 70 осіб одужали;

• Кіровоградська область – 377 випадків зараження; 17 осіб померли, 81 одужала;

• Львівська область – 405 випадків, 13 з них летальні; 66 пацієнтів одужали;

• Луганська область – 33 випадки коронавірусу; 3 пацієнта одужали;

• Миколаївська область – 116 випадків, 2 з них летальні; 5 осіб одужали;

• Одеська область – 261 випадок коронавірусу; 3 людини померли, 13 одужали;

• Полтавська область – 188 випадків зараження; 6 людей померли, 20 одужали;

• Рівненська область – 588 випадків; 11 осіб померли, 49 одужали;

• Сумська область – 98 випадків захворювання; 4 людини померли, 55 одужали;

• Тернопільська область – 708 випадків, 12 з них летальні; 76 пацієнтів одужали;

• Харківська область – 237 випадків зараження; 4 людини померли, 19 одужали;

• Херсонська область – 111 випадків коронавірусу, 1 з них летальний; 31 пацієнт одужав;

• Хмельницька область – 81 випадок, 5 з яких летальні; 18 осіб одужали;

• Черкаська область – 282 випадки зараження; 8 пацієнтів померли, 60 одужали;

• Чернівецька область – 1489 випадків коронавірусу; 36 осіб померли, 97 одужали;

• Чернігівська область – 41 випадок, 4 з яких летальні; 4 пацієнта одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 6773 пацієнта, з них 536 дітей і 1643 медпрацівника.

Всього потребували госпіталізації 3093 людини, з них 136 дітей і 333 медика.

На апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 129 осіб, в тому числі одна дитина і 8 медиків.