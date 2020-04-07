В Україні станом на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 143 нові випадки.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Кількість летальних випадків зросла на 7 (з 38 до 45).

“Станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки”, – сказано в повідомленні.

Ситуація по областям наступна:

• Вінницька область – 77 випадків;

• Волинська область – 34 випадки;

• Дніпропетровська область – 15 випадків;

• Донецька область – 10 випадків;

• Житомирська область – 11 випадків;

• Закарпатська область – 38 випадків;

• Запорізька область – 41 випадок;

• Івано-Франківська область – 160 випадків;

• Кіровоградська область – 53 випадки;

• місто Київ – 253 випадки;

• Київська область – 97 випадків;

• Львівська область – 29 випадків;

• Луганська область – 3 випадки;

• Одеська область – 30 випадків;

• Полтавська область – 12 випадків;

• Рівненська область – 40 випадків;

• Сумська область – 51 випадок;

• Тернопільська область – 168 випадків;

• Харківська область – 1 випадок;

• Херсонська область – 13 випадків;

• Хмельницька область – 10 випадків;

• Чернівецька область – 247 випадків;

• Черкаська область – 62 випадки;

• Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 7 квітня в Центр надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.