Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Кількість летальних випадків зросла на 7 (з 38 до 45).
“Станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки”, – сказано в повідомленні.
Ситуація по областям наступна:
• Вінницька область – 77 випадків;
• Волинська область – 34 випадки;
• Дніпропетровська область – 15 випадків;
• Донецька область – 10 випадків;
• Житомирська область – 11 випадків;
• Закарпатська область – 38 випадків;
• Запорізька область – 41 випадок;
• Івано-Франківська область – 160 випадків;
• Кіровоградська область – 53 випадки;
• місто Київ – 253 випадки;
• Київська область – 97 випадків;
• Львівська область – 29 випадків;
• Луганська область – 3 випадки;
• Одеська область – 30 випадків;
• Полтавська область – 12 випадків;
• Рівненська область – 40 випадків;
• Сумська область – 51 випадок;
• Тернопільська область – 168 випадків;
• Харківська область – 1 випадок;
• Херсонська область – 13 випадків;
• Хмельницька область – 10 випадків;
• Чернівецька область – 247 випадків;
• Черкаська область – 62 випадки;
• Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 7 квітня в Центр надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.
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