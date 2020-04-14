Станом на ранок вівторка загальна кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі становить 1 920 618 осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Всього у світі 1 920 618 інфікованих. Водночас одужали 449 949 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (582 607), Іспанія (170 099), Італія (159 516), Франція (137 877), Німеччина (130 072) Велика Британія (89 571), Китай (83 302) та Іран (73 303).

Смертельних випадків найбільше зафіксовано в США – 23 608 особи, Італії – 20 465 осіб, в Іспанії – 17 756 і Франції – 14 967. У Китаї загалом – 3345.