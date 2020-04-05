Число смертей від COVID-19 в Іспанії падає другий день

Про це повідомляє британська медіакомпанія BBC.
Повідомляється, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що країна “близька до подолання піку інфекцій”, так як число смертей від коронавіруса падає другий день поспіль.
Санчес також продовжив заходи карантину до 25 квітня і заявив, що обмеження “рятують життя”.
Відзначимо, число загиблих в 809 чоловік за добу є найнижчим в Іспанії за тиждень.
- У Німеччині третю добу поспіль медики фіксують зниження кількості підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19.
- Раніше низка країн, в тому числі Таїланд, Німеччина та Індія, застерігла своїх громадян від поширення першоквітневих жартів, пов’язаних з коронавірусом. А деякі погрожують тюремним ув’язненням.
- Влада Сінгапуру посилила міри покарання за порушення правил, введених для боротьби з коронавірусом. Тепер за недотримання дистанції будуть штрафувати або ув’язнювати.