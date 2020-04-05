Число смертей від COVID-19 в Іспанії падає другий день

В Іспанії другий день падає смертність від коронавіруса.

Про це повідомляє британська медіакомпанія BBC.

Повідомляється, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що країна “близька до подолання піку інфекцій”, так як число смертей від коронавіруса падає другий день поспіль.

Санчес також продовжив заходи карантину до 25 квітня і заявив, що обмеження “рятують життя”.

Відзначимо, число загиблих в 809 чоловік за добу є найнижчим в Іспанії за тиждень.