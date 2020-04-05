Covid-19 Україна

оновлено 05.04.2020 о 16:01

Всього:

1251(+26)

Хворіють:

1194(+26)

Вилікувались:

25

Померло:

32(+0)

17:34 Під пісні Руслани Україна передала до Італії засоби дезінфекції та захисту
17:00 В Україні жінки частіше хворіють коронавірусом
17:00 Число смертей від COVID-19 в Іспанії падає другий день
16:39 Поліція Франції назвала терористичним актом різанину на півдні країни
Ексклюзив
16:39 У карантин в Києві працює секонд-хенд
16:20 У Нью-Йорку військових залучать на допомогу в боротьбі з коронавірусом
15:44 В Німеччині третю добу знижується кількість хворих COVID-19
15:24 Тайвань протистоїть COVID-19 без введення строгих обмежень – CNN
15:18 В Одесі поліцейські силою затримали підприємця, який нібито порушував карантин
14:33 В Україну за добу повернулося 11 тис. українців, 5 тис. виїхало
13:51 Трамп відмовився надягати маску в Білому домі: «Вона мені не личить»
13:27 COVID-19: із в’язниць Шрі-Ланки випустили близько 3 000 ув’язнених
13:02 «КТЛ Україна» заперечує, що платила брату Єрмака за знищення конкурентів
12:32 У Великобританії підпалюють вишки 5G через теорію змови, що пов’язана з коронавірусом
12:08 У ДСНС розповіли, скільки протримається смог над Києвом
11:45 Через карантин жертви домашнього насильства в Італії опинилися під повним контролем кривдників
11:08 Число випадків COVID-19 в Фінляндії почало падати
10:57 Люди у віці 60+ з 6 квітня повинні самоізолюватись, – МОЗ
10:20 На Хрещатику всю ніч горів колектор з електричними кабелями
10:15 Бракує грошей на їжу: в Італії на карантині зростає злочинність
09:20 В Італії в закритих Facebook-групах закликають грабувати магазини
08:19 Світовий океан можна відновити за 30 років
08:00 У Великій Британії через коронавірус випустять 4000 в’язнів
07:35 HBO надав безкоштовний доступ до майже 500 годин свого контенту
01:40 Ракета SpaceX для місій на Місяць і Марс втретє зруйнувалася під час випробувань
01:00 Карантин у дії: у Львові поліція виписала штраф за прогулянку в парку
00:35 В Італії вперше знизилася кількість пацієнтів з COVID-19 в інтенсивній терапії

04 квітня

23:59 У МОЗ розповіли українцям, як правильно носити захисну маску
21:55 У Чернівцях посеред вулиці сталася стрілянина: загинув чоловік
21:29 Кім Кардашьян розповіла, як вона бореться за реформу кримінального правосуддя
21:18 У ЗСУ підтверджено третій випадок зараження коронавірусом

Число смертей від COVID-19 в Іспанії падає другий день

В Іспанії другий день падає смертність від коронавіруса.

Неділя, 5 квітня 2020, 17:00

Про це повідомляє британська медіакомпанія BBC.

Повідомляється, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що країна “близька до подолання піку інфекцій”, так як число смертей від коронавіруса падає другий день поспіль.

Санчес також продовжив заходи карантину до 25 квітня і заявив, що обмеження “рятують життя”.

Відзначимо, число загиблих в 809 чоловік за добу є найнижчим в Іспанії за тиждень.

  • У Німеччині третю добу поспіль медики фіксують зниження кількості підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19.
  • Раніше низка країн, в тому числі Таїланд, Німеччина та Індія, застерігла своїх громадян від поширення першоквітневих жартів, пов’язаних з коронавірусом. А деякі погрожують тюремним ув’язненням.
  • Влада Сінгапуру посилила міри покарання за порушення правил, введених для боротьби з коронавірусом. Тепер за недотримання дистанції будуть штрафувати або ув’язнювати.

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!