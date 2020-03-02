Згідно з останніми даними китайської влади, по всьому світу понад 3000 осіб стали жертвами коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) повідомила, що станом на кінець дня неділі від коронавірусу померло 42 людини – всі в провінції Хубей – загальне число смертей на материковому Китаї досягло 2912 чоловік.

За межами материкового Китаю було зареєстровано 129 смертей:

Іран: 54 смертей,

Італія: 34 смертей,

Південна Корея: 20 смертей,

Японія: 12 смертей,

Гонконг: 2 смерті

Франція: 2 смерті

Філіппіни, Тайвань, Австралія, Таїланд і Сполучені Штати повідомили про 1 смерті.

Число підтверджених випадків захворювання на материковому Китаї зросла до 80,026 до кінця дня в неділю, в результаті чого загальне число випадків у світі досягло 88,443.

Китайська влада повідомила, що 44 462 пацієнта одужали і виписані з лікарні.