Про це повідомляє телеканал CNN.
Національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) повідомила, що станом на кінець дня неділі від коронавірусу померло 42 людини – всі в провінції Хубей – загальне число смертей на материковому Китаї досягло 2912 чоловік.
За межами материкового Китаю було зареєстровано 129 смертей:
- Іран: 54 смертей,
- Італія: 34 смертей,
- Південна Корея: 20 смертей,
- Японія: 12 смертей,
- Гонконг: 2 смерті
- Франція: 2 смерті
- Філіппіни, Тайвань, Австралія, Таїланд і Сполучені Штати повідомили про 1 смерті.
Число підтверджених випадків захворювання на материковому Китаї зросла до 80,026 до кінця дня в неділю, в результаті чого загальне число випадків у світі досягло 88,443.
Китайська влада повідомила, що 44 462 пацієнта одужали і виписані з лікарні.
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