Про це повідомляє телеканал CNN.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) повідомила, що станом на кінець дня неділі від коронавірусу померло 42 людини – всі в провінції Хубей – загальне число смертей на материковому Китаї досягло 2912 чоловік.

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За межами материкового Китаю було зареєстровано 129 смертей:

  • Іран: 54 смертей,
  • Італія: 34 смертей,
  • Південна Корея: 20 смертей,
  • Японія: 12 смертей,
  • Гонконг: 2 смерті
  • Франція: 2 смерті
  • Філіппіни, Тайвань, Австралія, Таїланд і Сполучені Штати повідомили про 1 смерті.

Число підтверджених випадків захворювання на материковому Китаї зросла до 80,026 до кінця дня в неділю, в результаті чого загальне число випадків у світі досягло 88,443.

Китайська влада повідомила, що 44 462 пацієнта одужали і виписані з лікарні.