Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Китайські органи охорони здоров’я заявили, що станом на 29 січня в країні підтверджено 7 711 випадків захворювання коронавіруом nCoV 2019. Є підтверджений випадок у Тибеті.

Інфекція також поширилися по меншій мірі і на 16 інших країн.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) збереться в четвер, щоб обговорити, чи є вірус глобальною надзвичайною ситуацією.

“В останні кілька днів нас турбує розвиток вірусу, особливо в деяких країнах і передача від людини людині”, – заявив в середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, маючи на увазі Німеччину, В’єтнам і Японію.

Факти про nCoV 2019:

31 грудня 2019 року. Китай попереджає Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про поширення пневмонії в Ухані.

1 січня 2020 року – Ринок морепродуктів / тварин, імовірно знаходиться в центрі спалаху, закривають.

9 січня – ВООЗ заявляє, що інфекція викликана новим типом коронавируса.

10 січня – Китай ділиться генетичним кодом нового вірусу.

11 січня – вчені починають працювати над вакциною – і перша смерть підтверджена.

13 січня – вірус вперше поширюється за кордон, випадок в Таїланді.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.