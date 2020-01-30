Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Китайські органи охорони здоров’я заявили, що станом на 29 січня в країні підтверджено 7 711 випадків захворювання коронавіруом nCoV 2019. Є підтверджений випадок у Тибеті.
Інфекція також поширилися по меншій мірі і на 16 інших країн.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) збереться в четвер, щоб обговорити, чи є вірус глобальною надзвичайною ситуацією.
“В останні кілька днів нас турбує розвиток вірусу, особливо в деяких країнах і передача від людини людині”, – заявив в середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, маючи на увазі Німеччину, В’єтнам і Японію.
Факти про nCoV 2019:
- 31 грудня 2019 року. Китай попереджає Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про поширення пневмонії в Ухані.
- 1 січня 2020 року – Ринок морепродуктів / тварин, імовірно знаходиться в центрі спалаху, закривають.
- 9 січня – ВООЗ заявляє, що інфекція викликана новим типом коронавируса.
- 10 січня – Китай ділиться генетичним кодом нового вірусу.
- 11 січня – вчені починають працювати над вакциною – і перша смерть підтверджена.
- 13 січня – вірус вперше поширюється за кордон, випадок в Таїланді.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 січня відправився в Китай в зв’язку зі спалахом коронавируса нового типу.
- За інформацією міністерства охорони здоров’я, станом на 26 січня в Україні ще не зафіксовано випадків зараження новим коронавірусів nCoV 2019.
- 28 січня повідомлялося, що до кінця цього тижня, або на початку наступного, Україна отримає спеціальні тест-системи, які сприятимуть діагностиці можливого зараження китайським коронавірусом 2019 nCoV.