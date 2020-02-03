Станом на понеділок, кількість загиблих в результаті спалаху нового коронавірусу збільшилася на 56 і зараз становить 350.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У провінції Хубей, епіцентрі спалаху, було виявлено ще 2103 випадку, в результаті чого загальна кількість хворих станом на 2 лютого становило 11 177 осіб.

У столиці провінції Хубей місті Ухань, де, як вважається, виник вірус, повідомили про 41 нової смерті. В цілому в Ухані вже померли 265 осіб.

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Число нових підтверджених випадків зросла на тисячу тридцять три в Ухані. Нагадаємо, що провінція знаходиться під карантином: дороги перекриті, а громадський транспорт не працює. По всьому Китаю вводять все більше заборон на поїздки і на виїзд з країни.

Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового типу коронавірусу 2019 нКоВ за три місяці.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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