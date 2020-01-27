Про це повідомляє Національна комісія охорони здоров’я.

Так, за станом на 2:00 26 січня 30 провінцій (автономних районів та муніципалітетів) повідомили про 769 нових підтверджених випадків зараження – 137 важких випадках, 24 смертях (все в провінції Хубей).

Станом на 24:00 26 січня Національна комісія з охорони здоров’я отримала дані про 2744 підтверджених випадки в 30 провінціях (автономних районах і муніципалітетах), 461 важкому випадку. Жертвами коронавируса стали 80 осіб. У 5794 чоловік підозрюється зараження.

В даний час виявлено 32 799 тісних контактів із зараженими.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.