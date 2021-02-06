Кількість людей, які зробили щеплення проти коронавірусу COVID-19, перевищила кількість хворих за весь час пандемії.

Про це розповів глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, повідомляє VOA.

За його словами, це хороші новини і чудове досягнення за такий короткий термін. Але є майже 130 країн з 2,5 мільярдами людей, які не поставили жодної дози вакцини.

Крім того, 75 % всіх вакцинацій проти COVID-19 в усьому світі були зроблені всього в 10 країнах.

У зв’язку з цим глава ВООЗ закликав держави, які вже вакцинували медпрацівників і людей похилого віку, поділитися препаратами з іншими країнами.

“Чим більше часу йде на вакцинацію найбільш схильних до ризику людей у всьому світі, тим більше у нас можливостей для мутації вірусу”, – пояснив Гебрейесус.

Він додав, що один із способів зробити бідніші країни менш залежними від багатших – це нарощувати виробництво вакцин в усьому світі.