Про це повідомляється на сайті Worldometers.

Так, за станом на ранок 8 травня кількість хворих на новий коронавірус становить 3 917 944 осіб.

На першому місці США – там захворіли 1 292 850 осіб, 76 938 – померли. Далі йде Іспанія – там 256 855 випадків захворювання і 26 070 смертей.

Італія третя за кількістю хворих – 215 858 осіб, померли – 29 958.

На четвертій позиції Велика Британія – в Сполученому Королівстві захворіло 206 715 осіб; на п’ятому місці Росія зі 177 160 хворими.