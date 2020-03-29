У світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 досягла майже 665 тисяч осіб.

Про це повідомляється на сайті Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.

Так, тепер лідером за кількістю хворих є Сполучені Штати – там захворіло понад 124 665 осіб.

На другому місці Італія – в країні захворіло понад 92 472 людей. Третім йде Китай із 82 057 хворими. В Іспанії інфікувалося 73 235 осіб, у Німеччині 57 695 громадян.

Всього кількість смертей в світі досягло 30 848 осіб, в Італії – 10 023, в Іспанії – 5 982, у Китаї – 3 182 особи.