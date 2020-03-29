Про це повідомляється на сайті Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.
Так, тепер лідером за кількістю хворих є Сполучені Штати – там захворіло понад 124 665 осіб.
На другому місці Італія – в країні захворіло понад 92 472 людей. Третім йде Китай із 82 057 хворими. В Іспанії інфікувалося 73 235 осіб, у Німеччині 57 695 громадян.
Всього кількість смертей в світі досягло 30 848 осіб, в Італії – 10 023, в Іспанії – 5 982, у Китаї – 3 182 особи.
- Раніше повідомлялося, що коронавірус COVID-19 є прямою причиною лише невеликої кількості летальних випадків в Італії, хоча, безумовно, спровокував погіршення стану здоров’я померлих.
- Наприкінці лютого італійська влада все ще закликала туристів відвідати Мілан, незважаючи на перші летальні випадки через коронавірус COVID-19 у країні.
- Якщо темпи поширення коронавірусу COVID-19 у Нью-Йоркській агломерації не спадуть, спалах там може бути серйознішим, ніж у китайському місті Ухань чи в італійському регіоні Ломбардія.