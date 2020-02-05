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Кількість хворих на коронавірус у світі збільшилася до 20,6 тис. осіб

У світі збільшилася кількість заражених новим китайським коронавірусом до 20,6 тисячі осіб.

Середа, 5 лютого 2020, 00:33

Про це повідомляється в звіті на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У Китаї підтверджено 20 471 випадок захворювання 2019 nCov. Підозри на коронавірус виявлені у ще 23 214 осіб. У важкому стані перебувають 2 тис. 788 пацієнтів. Всього від захворювання померли 425 осіб, в основному люди похилого віку з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали.

Поза Китаєм вірусом захворіли 176 осіб в 24 країнах: в Таїланді (25), Сінгапурі (24), Японії (21), Південній Кореї (16), Австралії (13), Німеччині (12), США (11), Малайзії (10 ), В’єтнамі (10), Франції (6), ОАЕ (5), Канаді (4), Індії (3), на Філіппінах (3), по 2 людини – в Італії, в Росії і Великобританії, по 1 – в Камбоджі, Непалі, на Шрі-Ланці, в Бельгії, Фінляндії, Іспанії та Швеції.

Єдиний летальний випадок за межами Китаю зафіксований на Філіппінах.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

  • Станом на ранок кількість заражених коронавірусом 2019 nCoV з Китаю перевищила позначку 19 тисяч. При цьому кількість летальних випадків перевищила 420 осіб.
  • Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.
Теги: ВООЗ, коронавірус

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