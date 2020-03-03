Про це повідомляється на сайті санітарного відомства країни.
Уточнюється, що там зареєстровано 204 виявлених випадків зараження інфекцією. Ці підтверджені випадки зареєстровані в 12 регіонах материкової частини Франції.
З 14 лютого 2020 року у Франції було зареєстровано три випадки смерті: 81-річний чоловік в кінці січня 2020 року був госпіталізований в Парижі; 60-річний чоловік в кінці лютого 2020 року госпіталізований в Парижі; і 89-річна жінка на початку березня була госпіталізована в О-де-Франс.
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