Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у справі про перестрілку в Броварах були затримані ще кілька людей в двох областях.

Про це Геращенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“На в’їзді до Вінницької області поліцейські затримали ще п’ятьох учасників кримінальних розборок в Броварах, що пересувалися на білому джипі BMW. Таким чином загальна кількість встановлених і затриманих осіб, які брали участь в переділі чорного ринку маршрутних перевезень досягла 21–го“, – написав він.