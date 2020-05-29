Про це Геращенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“На в’їзді до Вінницької області поліцейські затримали ще п’ятьох учасників кримінальних розборок в Броварах, що пересувалися на білому джипі BMW. Таким чином загальна кількість встановлених і затриманих осіб, які брали участь в переділі чорного ринку маршрутних перевезень досягла 21–го“, – написав він.
- У Броварах сьогодні зранку сталася масштабна стрілянина. За попередньою версією поліції, конфлікт стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з’ясовується.
- В ході масової стрілянини в Броварах поліцією було затримано 11 осіб.
- У Київській області правоохоронці ввели план-перехоплення через перестрілку у Броварах.