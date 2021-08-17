Число загиблих внаслідок раптових повеней, що обрушилися на кілька міст в турецьких провінціях Чорного моря на минулому тижні, збільшилося до 77 осіб, зниклими безвісти вважаються 47 осіб.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Повінь на минулому тижні принесла хаос: потоки води викинули десятки автомобілів і купи сміття уздовж вулиць, зруйнували будівлі та мости, а також закрили дороги і пошкодили інфраструктуру електропостачання.

Як повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та лих, 62 людини загинули внаслідок повені в провінції Кастамону. Ще 14 людей загинули в Синопі і один – в Стамбул.

Водночас, 47 людей зникли безвісти в Кастамону і Синоп, ще семеро людей проходять лікування в лікарні.

Крім того, понад 2000 осіб було евакуйовано з постраждалих районів, деякі з допомогою вертольотів і катерів, а в зусиллях по реагуванню на надзвичайні ситуації були задіяні понад 8 500 осіб.

Зазначається, що синоптики попередили про подальші повені через очікувані сильні дощі в чорноморських провінціях на схід від вже постраждалих регіонів.