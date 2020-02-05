Про це свідчать дані Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.
Випадки зараження коронавірусом офіційно підтвердили в Таїланді, Японії, Сінгапурі, Тайвані, Малайзії, Австралії, Південній Кореї, Франції, Іспанії, Італії, В’єтнамі, США, Німеччині, Канаді, ОАЕ, Індії, на Філіппінах, Фінляндії, Непалі, Камбоджі, Шрі- Ланці та Росії.
В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом.
При цьому, в Китаї у важкому стані перебувають 2 тис. 788 пацієнтів.
В основному, від наслідків коронавірусу вмирають люди похилого віку з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали.
Єдиний летальний випадок за межами Китаю зафіксований на Філіппінах. Також зафіксовано летальний випадок в Гонконзі.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на ранок кількість заражених коронавірусом 2019 nCoV з Китаю перевищила позначку 19 тисяч. При цьому кількість летальних випадків перевищила 420 осіб.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.