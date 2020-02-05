Кількість осіб, заражених коронавірусом з Китаю 2019 nCov зросла до 24 тисяч 503 осіб. За добу через ускладнення захворювання померли 65 людей.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Випадки зараження коронавірусом офіційно підтвердили в Таїланді, Японії, Сінгапурі, Тайвані, Малайзії, Австралії, Південній Кореї, Франції, Іспанії, Італії, В’єтнамі, США, Німеччині, Канаді, ОАЕ, Індії, на Філіппінах, Фінляндії, Непалі, Камбоджі, Шрі- Ланці та Росії.

В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом.

При цьому, в Китаї у важкому стані перебувають 2 тис. 788 пацієнтів.

В основному, від наслідків коронавірусу вмирають люди похилого віку з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали.

Єдиний летальний випадок за межами Китаю зафіксований на Філіппінах. Також зафіксовано летальний випадок в Гонконзі.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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