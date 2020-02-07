Кількість туристів, які заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, зросла втричі і тепер становить 61 випадок.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, праці і добробуту Японії.

На даний момент круїзний лайнер перебуває на карантині біля порту Йокогама в Японії.

За добу коронавірус діагностували ще у 41 людини.

Таким чином, загальна кількість інфікованих становить 61 людину.

У відомстві пояснили, що перевірки на наявність вірусу у пасажирів лайнера почалися після того, як в одного з туристів діагностували коронавірус.

Також в міністерстві пояснили, що серед тих, хто заразилися, є літні люди, а також іноземні громадяни.

Як відомо, за результатами перевірки 3 лютого вірус було виявлено тільки у 10 осіб.

Всього на борту знаходяться 2 тисячі 666 пасажирів і близько тисячі членів екіпажу.

Напередодні генеральний директор директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський зауважив, що в Україні на даний момент немає жодного підтвердженого випадку зараження на коронавірус. При цьому, серед українців на круїзному лайнері Diamond Princess, який відправили на карантин через спалах вірусу біля берегів Японії, таких випадків теж немає.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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