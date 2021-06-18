Число померлих від коронавірусу COVID-19 в світі перевищило чотири мільйони.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У той час як кількість нових випадків захворювання і смертей в таких країнах, як Сполучені Штати і Великобританія, знизилося, в деяких країнах спостерігається нестача вакцин, оскільки штам Delta стає домінуючим штамом у всьому світі.

Згідно з аналізом Reuters, на те, щоб число загиблих від COVID-19 досягло 2 мільйонів, треба було більше року, а наступні 2 мільйони були зареєстровані всього за 166 днів.

На першу п’ятірку країн за загальною кількістю смертей – США, Бразилія, Індія, Росія і Мексика – припадає близько 50% всіх смертей у світі.

Водночас, країни Латинської Америки стикаються з найсерйознішим спалахом з березня: 43 з кожних 100 випадків зараження в світі зареєстровані в цьому регіоні. Дев’ять країн з найбільшою кількістю смертей на душу населення за останній тиждень також знаходяться в Латинській Америці.

Лікарні в Болівії, Чилі та Уругваї в основному приймають пацієнтів з COVID-19 у віці від 25 до 40 років, оскільки тенденція до більш молодих пацієнтів зберігається. У бразильському Сан-Паулу 80% пацієнтів, що знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ) – пацієнти з COVID-19.

Зазначається, що стрімке зростання смертності підриває працездатність крематоріїв в країнах, що розвиваються, і могильники в декількох країнах були змушені розширювати кладовища.

При цьому, багато експертів в області охорони здоров’я вважають, що офіційна кількість загиблих у всьому світі занижена.