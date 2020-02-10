Кількість жертв коронавірусу зросла до 908 осіб

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
По всьому Китаю інфіковані 40 171 людина, а 187 518 перебувають під медичним наглядом.
Тим часом на круїзному лайнері, що знаходиться на карантині в Японії, ще у 60 людей виявлено позитивний результат на вірус. Це означає, що 130 з 3700 пасажирів заражені. Лайнер Diamond Princess перебуває на двотижневому карантині біля берегів Йокогами після того, як у пасажира, який раніше висадився у Гонконзі, був позитивний результат на коронавірус.
Заражених пасажирів знімають з лайнера і відправляють на лікування у найближчі лікарні.
Відповідно до останніх даних, 3 281 пацієнта було вилікувано й виписано з лікарень.
Крім того, в Китаї завершився Новий рік і мільйони людей сьогодні вийшли на роботу.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.