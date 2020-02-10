Кількість жертв коронавірусу зросла до 908 осіб

Станом на 10 лютого в Китаї жертвами коронавірусу стали 908 осіб - за добу померли 97.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

По всьому Китаю інфіковані 40 171 людина, а 187 518 перебувають під медичним наглядом.

Тим часом на круїзному лайнері, що знаходиться на карантині в Японії, ще у 60 людей виявлено позитивний результат на вірус. Це означає, що 130 з 3700 пасажирів заражені. Лайнер Diamond Princess перебуває на двотижневому карантині біля берегів Йокогами після того, як у пасажира, який раніше висадився у Гонконзі, був позитивний результат на коронавірус.

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Заражених пасажирів знімають з лайнера і відправляють на лікування у найближчі лікарні.

Відповідно до останніх даних, 3 281 пацієнта було вилікувано й виписано з лікарень.

Крім того, в Китаї завершився Новий рік і мільйони людей сьогодні вийшли на роботу.