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Кількість жертв коронавірусу зросла до 908 осіб

Станом на 10 лютого в Китаї жертвами коронавірусу стали 908 осіб - за добу померли 97.

Понеділок, 10 лютого 2020, 11:48

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

По всьому Китаю інфіковані 40 171 людина, а 187 518 перебувають під медичним наглядом.

Тим часом на круїзному лайнері, що знаходиться на карантині в Японії, ще у 60 людей виявлено позитивний результат на вірус. Це означає, що 130 з 3700 пасажирів заражені. Лайнер Diamond Princess перебуває на двотижневому карантині біля берегів Йокогами після того, як у пасажира, який раніше висадився у Гонконзі, був позитивний результат на коронавірус.

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Заражених пасажирів знімають з лайнера і відправляють на лікування у найближчі лікарні.

Відповідно до останніх даних, 3 281 пацієнта було вилікувано й виписано з лікарень.

Крім того, в Китаї завершився Новий рік і мільйони людей сьогодні вийшли на роботу.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Теги: Китай, коронавірус, Ухань

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