Про це повідомляє агентство Xinhua.
Національна рада зі зменшення небезпеки лих та управління ними (NDRRMC) заявив, що загиблі були з чотирьох регіонів центральних Філіппін і північно-східній околиці острова Мінданао на півдні Філіппін.
Агентство по боротьбі зі стихійними лихами повідомило, що 16 людей загинули в Ілоїло, п’ять в Капізе, п’ять в Аклане, один в Себу, один в Південному Лейте, п’ять в Лейте, один в Біліране, п’ять в Східному Самарі, один в Самарі, п’ять в Східному Міндоро і два в Західні провінції Міндоро. Щонайменше 140 осіб отримали травми.
У більшості випадків смерті – це утоплення, ураження струмом або падіння дерев.
Тайфун вже завдав шкоди в розмірі понад 1 мільярд песо (приблизно 19,7 мільйона доларів США).
- 26 грудня повідомлялося, що жертвами тайфуну Phanfone, який пройшов напередодні Різдва на Філіппінах, стали 13 осіб.