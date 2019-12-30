Офіційна кількість загиблих від тайфуну Фанфон (Phanfone) збільшилася до 47 осіб і, ймовірно, буде продовжувати зростати, через те, що ще дев'ять людей вважаються зниклими без вісти.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Національна рада зі зменшення небезпеки лих та управління ними (NDRRMC) заявив, що загиблі були з чотирьох регіонів центральних Філіппін і північно-східній околиці острова Мінданао на півдні Філіппін.

Агентство по боротьбі зі стихійними лихами повідомило, що 16 людей загинули в Ілоїло, п’ять в Капізе, п’ять в Аклане, один в Себу, один в Південному Лейте, п’ять в Лейте, один в Біліране, п’ять в Східному Самарі, один в Самарі, п’ять в Східному Міндоро і два в Західні провінції Міндоро. Щонайменше 140 осіб отримали травми.

У більшості випадків смерті – це утоплення, ураження струмом або падіння дерев.

Тайфун вже завдав шкоди в розмірі понад 1 мільярд песо (приблизно 19,7 мільйона доларів США).