В Китае отрицают, что коронавирус нового типа был разработан в лаборатории.

Про це йдеться в матеріалі німецької медіакомпанії Deutsche Welle.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Йі заявив, що судові позови проти Китаю у зв’язку з пандемією коронавірусу, мають “нульову фактологічну підставу в законодавстві або міжнародному праві”.

Він додав, що Китай став жертвою глобальної пандемії поряд з іншими країнами.

“На наш жаль, на додаток до коронавірусу нового типу, в США також поширюється політичний вірус, який використовує всі можливості для нападок і дискредитації Китаю. Деякі американські політики, не звертаючи уваги на основні факти, сфабрикували багато брехні”, – додав він.

Ван Йі також назвав брехнею твердження президента США Дональда Трампа про те, що коронавірус просочився з лабораторії в Ухані.

Китайський чиновник додав, що ті, хто порушує подібні судові позови проти Китаю, “живуть уві сні й принижують себе”.

Раніше, на сайті Міністерства закордонних справ Китаю напередодні опублікували статтю під назвою “24 безглуздих звинувачення у брехні”. У матеріалі стверджувалося, що американські журналісти і політики спеціально намагалися “перекласти вину на Китай” в боротьбі з пандемією коронавірусу.