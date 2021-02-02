Компанія Tesla опублікувала свій перший звіт про чистий прибуток у 2020 році - і цей прибуток не з продажів автомобілів.

Про це повідомляє телеканал CNN.

11 штатів США вимагають, щоб автовиробники до 2025 року продавали певний відсоток автомобілів з нульовим рівнем шкідливих викидів. Якщо вони не можуть цього забезпечити, автовиробники повинні купувати регуляторні ліміти в іншого автовиробника, який відповідає цим вимогам, наприклад Tesla.

Адже Tesla продає виключно електромобілі.

Для Tesla це прибутковий бізнес: за останні п’ять років продаж лімітів приніс 3,3 мільярда доларів, що становить майже половину тільки в 2020 році. Регуляторні ліміти в розмірі 1,6 мільярда доларів, отримані в минулому році, значно перевершили чистий прибуток Tesla в розмірі 721 млн доларів, а це означає, що в іншому випадку Tesla в 2020 році зазнала б чистий збиток.

“Ці хлопці втрачають гроші, продаючи автомобілі. Вони заробляють гроші, продаючи регуляторні ліміти”, – сказав Гордон Джонсон з GLJ Research і один з найбільших інвесторів Tesla (TSLA).

Вище керівництво Tesla визнає, що компанія не може постійно розраховувати на це джерело прибутку.

“Це завжди область, яку нам надзвичайно складно прогнозувати. У довгостроковій перспективі продаж регуляторних лімітів не буде істотною частиною бізнесу. Можливо, що протягом декількох кварталів це ще буде актуально”, – сказав головний фінансовий директор Tesla Захарі Кіркхорн.

11 штатів, які вимагають, щоб певний відсоток автомобілів був автомобілями з нульовим рівнем викидів, – це Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Мен, Меріленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Орегон, Род-Айленд і Вермонт.