Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Відтак, алергологи та імунологи розповіли, як відрізнити алергію від застуди. Наприклад, сезонна алергія зазвичай вражає людей, які схильні до неї, вона передбачає такі симптоми, як чхання, нежить і свербіж, сльозогінність очей.

Натомість лихоманка, озноб чи болі в тілі більше вказують на такі віруси, як COVID-19 та грип.

“Проблема з вірусами, зокрема COVID-19, грип і ті, що викликають симптоми, схожі на застуду, як-от сезонні коронавіруси, аденовіруси, риновіруси, метапневмовірус людини та респіраторно-синцитіальний вірус або RSV, полягає в тому, що майже неможливо розрізнити ці різні віруси в окремих пацієнтів”, — сказав Вільям Шаффнер, медичний директор Національного фонду інфекційних захворювань.

Які ще ознаки допоможуть відрізнити вірусні захворювання від алергії?

Необхідно звернути увагу на симптоми та потенційну схильність до захворювань.

“Якщо ви скажете нам: “У мене ніколи раніше не було алергії, але я пішов на звану вечерю минулого тижня і дізнався, що троє людей дали позитивний результат на коронавірус, і тепер я маю симптоми, яких я не відчував – закладеність носа, відчуття невеликої втоми”, це зовсім інше, ніж хтось, хто повідомляє вам про ті самі симптоми без нового контакту, але насправді має довгу історію алергії”, – пояснила Джоді Тверскі, експертка з алергії та доцентка медицини в університеті Джонса Гопкінса.

Своєю чергою, експертка з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Моніка Ганді зазначила, що якщо ви сумніваєтеся, тоді необхідно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги або звернутися до центру невідкладної допомоги, щоб зробити тест.

Чи може тест визначити, який у людини вірус?

За словами експертів, більшість респіраторних вірусів проявляються схожими симптомами з алергією – лихоманка, озноб, болі в тілі, кашель, чхання, закладеність, біль у горлі, хрипота та головні болі.

Особливо для тих, хто має підвищений ризик ускладнень, важливо знати, чи це, наприклад, коронавірус чи грип, оскільки ці два віруси можна лікувати противірусними препаратами.

Мазки з носа в кабінеті лікаря первинної медичної допомоги або в центрі невідкладної допомоги можуть виявити коронавірус та грип.

Моніка Ганді зазначила, що попри те, що зазвичай визначення вірусу не є необхідним, респіраторна панель може визначити й розпізнати багато вірусів, які викликають застуду.

Чи збільшує алергія ризик зараження на COVID-19?

Масштабне міжнародне дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, що високий рівень пилку в повітрі пов’язаний зі збільшенням рівня зараження коронавірусом.

Але експерти підкреслили, що кореляція не обов’язково означає причинно-наслідковий зв’язок, і закликали людей не робити поспішних висновків щодо рівня ризику на основі цих висновків.

Експертка з алергії та доцентка медицини в університеті Джонса Гопкінс Джоді Тверскі зазначила, що для людей з алергією носіння масок може виконувати “подвійну функцію” у день високої кількості пилку.

“Це може запобігти вдиханню не тільки частинок вірусу, але й частинок пилку”, – зауважила Джоді Тверскі.

Які запобіжні заходи необхідно вжити?

Віруси найчастіше передаються, коли інфіковані люди кашляють або чхають, поширюючи хворобу. Тому необхідно триматися якомога далі від людей із подібними симптомами.

Експертка з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Моніка Ганді Також порадила дотримуватися правил гігієни: “Кашляйте або чхайте в серветку або верхню частину рукава, часто мийте руки, навіть подумайте про використання маски, особливо поблизу людей, які мають вищий ризик ускладнень. Але, головне, залишайтеся вдома”.

За її словами, до пандемії коронавірусу багато людей, хворіючи на застуду та грип, йшли на роботу чи в школу. На її думку, головний урок, який люди засвоїли від коронавірусу –це ізолюватися на час, доки хворіють.

“Найкраще, що ми можемо зробити у світі, чого ми насправді не робили до 2019 року, — це залишатися вдома, коли ми хворі”, – сказала Моніка Ганді.