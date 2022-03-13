Про це інформує американський телеканал CNN.

“Якщо порівняти позиції РФ та України на переговорах на самому початку та зараз, то можна побачити значний прогрес. Я очікую, що прогрес може перерости в єдину позицію обох делегацій і в документ для підписання”, – наголосив Слуцький.

Переговори між українськими та російськими дипломатами минулого тижня не дали помітного прогресу. Кількість загиблих серед цивільного населення продовжує зростати, і до кінця тижня обидві сторони обмінювалися звинуваченнями у використанні хімічної зброї, зазначають в CNN.

Хоча Путін заявив у п’ятницю про “певний позитивний прогрес” у переговорах з Україною, американські, європейські чиновники та дипломати висловили глибокий скептицизм щодо стану переговорів. Ніхто не вважав, що дії Путіна на сьогодні свідчать про те, що російський лідер готовий знайти дипломатичний вихід для припинення війни.