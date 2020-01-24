Про це сам Назаренко зізнався на своїй сторінці в Facebook.
“Друзі, штраф сплатив. Про новини за неправильну парковку в Давосі, які показують по телебаченню України, теж знаю. Не буду виправдовуватися, винен, що не вивчив їх закон. Поступово вивчу“, – написав він.
В той же час бізнесмен також опублікував квитанції, що підтверджують оплату штрафу в Швейцарії.
Сума штрафу, зазначена в квитанції, еквівалентна 130-ти американським доларам.
Раніше в соціальних мережах обговорювали фотографії позашляховика з українськими номерами, припаркованого з явними порушеннями на економічному форумі в Давосі.
Номери автомобіля, зазначені в квитанції про оплату штрафу, опублікованій Назаренком, відповідають номерам на неправильно припаркованому позашляховику, фотографії якого публікували в соціальних мережах.
- Президент Володимир Зеленський запропонував Європейському союзу прийняти Україну замість Великобританії.
- Також Зеленський розповів, що вважає, що повинен ефективно працювати на своїй посаді, щоб “хоча б цим пояснити своїм дітям, чому він не вдома”.
- Крім цього, Зеленський, звертаючись до світових лідерів, заявив, що Україна “недоінвестована і недолюблений”, і закликав їх “підключитися” до виправлення ситуації.