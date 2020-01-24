Український підприємець Юрій Назаренко на економічному форумі в Давосі припаркував свій позашляховик з кричущим порушенням правил дорожнього руху.

Про це сам Назаренко зізнався на своїй сторінці в Facebook.

“Друзі, штраф сплатив. Про новини за неправильну парковку в Давосі, які показують по телебаченню України, теж знаю. Не буду виправдовуватися, винен, що не вивчив їх закон. Поступово вивчу“, – написав він.

В той же час бізнесмен також опублікував квитанції, що підтверджують оплату штрафу в Швейцарії.

Сума штрафу, зазначена в квитанції, еквівалентна 130-ти американським доларам.

Раніше в соціальних мережах обговорювали фотографії позашляховика з українськими номерами, припаркованого з явними порушеннями на економічному форумі в Давосі.

Номери автомобіля, зазначені в квитанції про оплату штрафу, опублікованій Назаренком, відповідають номерам на неправильно припаркованому позашляховику, фотографії якого публікували в соціальних мережах.