Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 90 тис. дол. США. Посадовець вимагав кошти за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Члена Комісії затримано в порядку 208 КПК України, попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Зазначається, що влітку 2021 року внаслідок покладених на Національне бюро повноважень, детективи отримали інформацію про існування системи одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за надання дозволів і ліцензій на право на зайняття гральним бізнесом. Для викриття злочинної схеми НАБУ за погодженням з САП розробило та здійснило комплекс негласних слідчих (розшукових) дій за участю детективів “під прикриттям”.

У межах розслідування детективи задокументували факти, які свідчать про те, що член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей запропонував надати йому неправомірну вигоду за ухвалення ним і іншими членами Комісії рішень про надання дозволів, що підтверджують відповідність приміщень суб`єктів підприємницької діяльності в Чернігівській та Запорізькій областях для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі.

Крім того, він обіцяв забезпечити надання ліцензій на право здійснення у цих приміщеннях ігорної діяльності. Свої “послуги” він оцінив у 90 тис. дол. США.

У результаті проведених негласних слідчих дій, високопосадовець, який на момент вчинення злочину виконував обов’язки Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, був затриманий “на гарячому” при отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Наразі тривають слідчі дії з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи.