Про це повідомляє американська газета The Washington Post,
Колдуелл був узятий під варту за чотирма федеральними звинуваченнями, зокрема, щодо вчинення злочину проти Сполучених Штатів під час нападу на Капітолій у змові з іншими особами. Він — перший фігурант справ, пов’язаних з подіями 6 січня, у звинуваченнях проти якого йдеться про змову з іншими особами.
У письмових свідченнях анонімного свідка, наданих під присягою, зазначено, він допоміг організувати групу 8-10 осіб для нападу на Капітолій. Група охоплювала ополченців з Огайо, які носили шоломи та військове спорядження й очолювали опір поліціянтам.
В обвинувальних документах агенти ФБР писали, що вони переглядали листування між Колдуеллом “та іншими відомими та невідомими членами Oath Keepers”.
Довідка. Oath Keepers (“Хранителі присяги”) — американська ультраправа антиурядова бойова організація. Учасники групи описують її як безпартійне об’єднання нинішніх і колишніх військових/поліціянтів/співробітників служб екстреного реагування, мета якого — “захищати Конституцію від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх”. Правозахисні групи, які відстежують активність, пов’язану з внутрішнім тероризмом і розпалюванням ненависті, називають Oath Keepers екстремістською або радикальною організацією.
Також там цитувався ряд повідомлень з Facebook Колдуелла. 1 січня він повідомляв, що розшукав житло для кількох інших членів організації. Це були номери в готелі Comfort Inn у Боллстоні, штат Вірджинія, приблизно в 13 км від Капітолія. Він писав, що це доволі близько, що “дасть змогу відправитися на полювання вночі, якщо захочемо”.
Серед тих, з ким листувався Колдуелл, була 38-річна Джессіка Уоткінс, ветеранка армії США. Вона засновниця організації Ohio State Regular Militia, кількох членів якої також затримали за участь у штурмі. Саму Уоткінс затримали в неділю.
У повідомленнях Колдуелла згадується і засновник Oath Keepers Стюарт Роудс.
“Я не знаю, чи отримав Стюї заклик братися до зброї, але це до біса запізно. Це те, що ми самі зробимо. Ми зв’яжемося командою з Північної Кароліни”, — писав він.
У звинуваченнях також надаються повідомлення з роликами з Капітолія, в яких Колдуелл хвалиться тим, як йому все вдалося: “Шерон мала рацію! Я такий підбурювач!”.
І повідомлення, в яких Колдуелл з натхненням описує події всередині Капітолія:
“Proud Boys билися з копами і загнали їх всередину, щоб сховатися. Виламали двері. Один хлопець дістався до поверху Палати представників, інший — до офісу Пелосі. Гарний час. Нам потрібно зробити це на місцевому рівні. Штурмуймо столицю в Огайо. Скажіть мені, коли!”.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (крайня права антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистських).
- У США розпочали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.