Влада США заарештувала члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють у створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post,

Колдуелл був узятий під варту за чотирма федеральними звинуваченнями, зокрема, щодо вчинення злочину проти Сполучених Штатів під час нападу на Капітолій у змові з іншими особами. Він — перший фігурант справ, пов’язаних з подіями 6 січня, у звинуваченнях проти якого йдеться про змову з іншими особами.

У письмових свідченнях анонімного свідка, наданих під присягою, зазначено, він допоміг організувати групу 8-10 осіб для нападу на Капітолій. Група охоплювала ополченців з Огайо, які носили шоломи та військове спорядження й очолювали опір поліціянтам.

В обвинувальних документах агенти ФБР писали, що вони переглядали листування між Колдуеллом “та іншими відомими та невідомими членами Oath Keepers”.

Довідка. Oath Keepers (“Хранителі присяги”) — американська ультраправа антиурядова бойова організація. Учасники групи описують її як безпартійне об’єднання нинішніх і колишніх військових/поліціянтів/співробітників служб екстреного реагування, мета якого — “захищати Конституцію від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх”. Правозахисні групи, які відстежують активність, пов’язану з внутрішнім тероризмом і розпалюванням ненависті, називають Oath Keepers екстремістською або радикальною організацією.

Також там цитувався ряд повідомлень з Facebook Колдуелла. 1 січня він повідомляв, що розшукав житло для кількох інших членів організації. Це були номери в готелі Comfort Inn у Боллстоні, штат Вірджинія, приблизно в 13 км від Капітолія. Він писав, що це доволі близько, що “дасть змогу відправитися на полювання вночі, якщо захочемо”.

Серед тих, з ким листувався Колдуелл, була 38-річна Джессіка Уоткінс, ветеранка армії США. Вона засновниця організації Ohio State Regular Militia, кількох членів якої також затримали за участь у штурмі. Саму Уоткінс затримали в неділю.

У повідомленнях Колдуелла згадується і засновник Oath Keepers Стюарт Роудс.

“Я не знаю, чи отримав Стюї заклик братися до зброї, але це до біса запізно. Це те, що ми самі зробимо. Ми зв’яжемося командою з Північної Кароліни”, — писав він.

У звинуваченнях також надаються повідомлення з роликами з Капітолія, в яких Колдуелл хвалиться тим, як йому все вдалося: “Шерон мала рацію! Я такий підбурювач!”.

І повідомлення, в яких Колдуелл з натхненням описує події всередині Капітолія: