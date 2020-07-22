Про це повідомляє агентство Reuters.

Комітет Сенату США одноголосно підтримав “Акт про заборону використання TikTok на державних пристроях”. Очікується, що він буде прийнятий Сенатом на голосуванні. Рішення пов’язане з побоюваннями законодавців з приводу безпеки особистих даних користувачів програми.

TikTok користується популярністю серед американських підлітків. У 2019 компанія заявила, що її додаток використовує близько 60% активних користувачів з США у віці від 16 до 24 років (їх налічується близько 26,5 млн).

При цьому відповідно до китайського закону від 2017 року компанії зобов’язані підтримувати і діяльність національної розвідки країни та співпрацювати з нею.

Представниця TikTok Джеймі Фаваца, коментуючи рішення комітету, запевнила, що збереження конфіденційність користувачів — один з пріоритетів американської команди компанії.

“Мільйони американських сімей використовують TikTok для розваги і творчого самовираження, і ми розуміємо, що це не те, для чого призначені пристрої федерального уряду”, — сказала вона.