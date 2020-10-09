Нацкомісія, що здійснює державне врегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звернулася до Держбюро розслідувань у зв'язку з тиском з боку народних депутатів.

Відповідна заява опублікована на сайті комісії.

Зазначено, що члені НКРЕКП у повному складі звернулися до ДБР з заявою “про незаконний вплив групи народних депутатів на діяльність Регулятора з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків та добитися прийняття незаконних рішень”. У діях нардепів члени НКРЕКП вбачають ознаки злочину, передбаченого статтею 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча).

“Останнім часом вказана група народних депутатів системно вчиняє публічний та не публічний тиск на членів НКРЕКП. Такі дії групи народних депутатів члени НКРЕКП пов’язують з лобіюванням інтересів енергетичного холдингу “ДТЕК”. Зважаючи на обставини, що склалися, члени НКРЕКП захищають свої права та ділову репутацію, гарантовану їм законом”, — заявили к комісії.

Члени НКРЕКП наголосили, що це звернення “не має політичного контексту” і його мета — “захист особистих прав та свобод, що гарантовані Конституцією України для кожного громадянина”.