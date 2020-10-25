Про це повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
Незважаючи на те, що в Центрвиборчкомі затвердили інструкцію для мінімізації ризиків через скупчення людей, на деяких спеціальних дільницях члени комісій відмовилися працювати.
Айвазовська повідомила, що на 1,3% ділянок ранкове засідання виборчої комісії почалося до 7:00, тоді як відповідно до законодавства, воно повинно було початися не раніше 7:15.
На 12,9% ділянок засідання почалося в проміжок між 7:00 і 7:15, на 85,7% – у визначений термін.
- Раніше повідомлялося, що громадянська мережа ОПОРА зафіксувала перші порушення на місцевих виборах в Україні.