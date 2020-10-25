У десятках лікарень пацієнти не змогли проголосувати на місцевих виборах, оскільки представники виборчих комісій відмовилися там працювати в зв'язку з ситуацією з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Незважаючи на те, що в Центрвиборчкомі затвердили інструкцію для мінімізації ризиків через скупчення людей, на деяких спеціальних дільницях члени комісій відмовилися працювати.

Айвазовська повідомила, що на 1,3% ділянок ранкове засідання виборчої комісії почалося до 7:00, тоді як відповідно до законодавства, воно повинно було початися не раніше 7:15.

На 12,9% ділянок засідання почалося в проміжок між 7:00 і 7:15, на 85,7% – у визначений термін.