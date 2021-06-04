Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Ігри без іноземних глядачів повинні початися 23 липня, незважаючи на побоювання громадськості, що захід може виснажити медичні ресурси та поширити коронавірус, оскільки Японія бореться з четвертою хвилею інфекцій.
“Міжнародний олімпійський комітет (МОК), схоже, вважає, що він може ігнорувати бажання японської громадськості, яка, як показують опитування, в переважній більшості бажає скасування або перенесення ігор”, – заявила Ямагуті.
При цьому, головний медичний радник уряду Сігеру Омі заявив парламенту в п’ятницю, що найбільший ризик, пов’язаний з Іграми, це посилення руху населення, яке сприяло зростанню числа інфекцій в минулому.
“Людям досить прохання “залишатися вдома”… Якщо (уряд, – ред.) не запропонує щось нове на цьому критичному етапі, буде неможливо запобігти ризику зараження”, – сказав Омі.
Ямагуті, колишня олімпійська призерка з дзюдо, звинуватила уряд Японії, оргкомітет Токіо-2020 і МОК в “ухиленні від діалогу” і сказала, що МОК “схоже, вважає, що громадська думка в Японії не має значення”.
“Я вважаю, що ми вже втратили можливість скасувати … Ми опинилися в ситуації, коли ми навіть не можемо зупинитися зараз. Ми прокляті, якщо ми це зробимо, і прокляті, якщо ми цього не зробимо”, – додала вона.
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