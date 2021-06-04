Членкиня правління Олімпійського комітету Японії Каорі Ямагуті розкритикувала організаторів Ігор у Токіо за ігнорування побоювань громадськості з приводу проведення глобального спортивного заходу в умовах пандемії.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Ігри без іноземних глядачів повинні початися 23 липня, незважаючи на побоювання громадськості, що захід може виснажити медичні ресурси та поширити коронавірус, оскільки Японія бореться з четвертою хвилею інфекцій.

“Міжнародний олімпійський комітет (МОК), схоже, вважає, що він може ігнорувати бажання японської громадськості, яка, як показують опитування, в переважній більшості бажає скасування або перенесення ігор”, – заявила Ямагуті.

При цьому, головний медичний радник уряду Сігеру Омі заявив парламенту в п’ятницю, що найбільший ризик, пов’язаний з Іграми, це посилення руху населення, яке сприяло зростанню числа інфекцій в минулому.

“Людям досить прохання “залишатися вдома”… Якщо (уряд, – ред.) не запропонує щось нове на цьому критичному етапі, буде неможливо запобігти ризику зараження”, – сказав Омі.

Ямагуті, колишня олімпійська призерка з дзюдо, звинуватила уряд Японії, оргкомітет Токіо-2020 і МОК в “ухиленні від діалогу” і сказала, що МОК “схоже, вважає, що громадська думка в Японії не має значення”.

“Я вважаю, що ми вже втратили можливість скасувати … Ми опинилися в ситуації, коли ми навіть не можемо зупинитися зараз. Ми прокляті, якщо ми це зробимо, і прокляті, якщо ми цього не зробимо”, – додала вона.