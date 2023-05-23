Членкиня Європарламенту від Польщі Анна Фотига здійснила робочий візит до Чикаго (США), у межах якого зустрілася з лідерами української громади.

Джерело: пресслужба Генерального консульства в Чикаго.

Як повідомляється, захід відбувся за участі Генерального консула України в Чикаго Сергія Коледова, президента Світового конгресу українців (СКУ) Павла Грода, президента Українського конгресового комітету Америки (УККА) Андрія Футея, управи УККА в Іллінойсі, Selfreliance Association, владики Венедикта Алексійчука й інших очільників організацій закордонних українців міста Чикаго.

Під час зустрічі пані Фотига розповіла про свою роботу та всебічну підтримку, яку надає польський уряд Україні та українцям, які були змушені покинути рідні домівки через війну Росії проти України.

Своєю чергою, генеральне консульство висловило подяку польським друзям і партнерам за всю допомогу у цей надскладний час.