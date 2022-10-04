Про це Петро Порошенко повідомив у соцмережах.

Петро Порошенко зустрівся з новопризначеним Державним секретарем з питань оборонних закупівель міністерства оборони Великої Британії Алеком Шелбруком. Британський і український політики обговорили потреби Збройних сил України, необхідні для ефективного контрнаступу. П’ятий президент закликав Велику Британію посилити військову підтримку України. 

Фото: Петро Порошенко

“Розповів Держсекретарю про роботу українських благодійних та волонтерських організацій із забезпечення потреб ЗСУ. І ми обговорили перспективи реалізації окремих проєктів із закупівлі військової техніки та високотехнологічного обладнання”, – повідомив Порошенко.

Також Петро та Марина Порошенки подякували міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі та його дружині Сюзанні Джанет Темпл за підтримку України.

Фото: Європейська Солідарність

Українські політики з британськими союзниками обговорили шляхи нарощення військової допомоги Україні в контексті потреб ЗСУ та важливість запровадження жорстких санкцій проти Росії та російських олігархів, які мають майно у Великій Британії.

Петро Порошенко також наголосив на необхідності членства України в НАТО. Політик висловив думку, що британські партнери мають ініціювати спеціальну резолюцію ПА НАТО на підтримку заявки України.

“Доніс свою думку про те, що членство України в НАТО стане важливою складовою “Формули Перемоги” над путінським режимом і вагомим елементом стратегії депутінізації Європи і світу. Ми погодилися, що важливо продовжувати в Україні демократичні реформи, забезпечувати верховенство права і підвищувати ефективність боротьби з корупцією. Дякую Лондону за лідерство у мобілізації європейської підтримки України!”