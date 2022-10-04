У Бірмінгемі п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко та депутатка Київської міської ради від партії "ЄС" Марина Порошенко відвідали щорічну конференцію Консервативної партії Великої Британії. Там політики вкотре наголосили на необхідності допомоги Україні в протистоянні російській агресії, введенні нових санкцій проти РФ і членства в НАТО.

Про це Петро Порошенко повідомив у соцмережах.

Петро Порошенко зустрівся з новопризначеним Державним секретарем з питань оборонних закупівель міністерства оборони Великої Британії Алеком Шелбруком. Британський і український політики обговорили потреби Збройних сил України, необхідні для ефективного контрнаступу. П’ятий президент закликав Велику Британію посилити військову підтримку України.

“Розповів Держсекретарю про роботу українських благодійних та волонтерських організацій із забезпечення потреб ЗСУ. І ми обговорили перспективи реалізації окремих проєктів із закупівлі військової техніки та високотехнологічного обладнання”, – повідомив Порошенко.

Також Петро та Марина Порошенки подякували міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі та його дружині Сюзанні Джанет Темпл за підтримку України.

Українські політики з британськими союзниками обговорили шляхи нарощення військової допомоги Україні в контексті потреб ЗСУ та важливість запровадження жорстких санкцій проти Росії та російських олігархів, які мають майно у Великій Британії.

Петро Порошенко також наголосив на необхідності членства України в НАТО. Політик висловив думку, що британські партнери мають ініціювати спеціальну резолюцію ПА НАТО на підтримку заявки України.

“Доніс свою думку про те, що членство України в НАТО стане важливою складовою “Формули Перемоги” над путінським режимом і вагомим елементом стратегії депутінізації Європи і світу. Ми погодилися, що важливо продовжувати в Україні демократичні реформи, забезпечувати верховенство права і підвищувати ефективність боротьби з корупцією. Дякую Лондону за лідерство у мобілізації європейської підтримки України!”