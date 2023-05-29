Джерело: Петро Порошенко/YouTube
Під час виступу у залі парламенту політик зазначив, що у Брюсселі провів зустрічі в Єврокомісії, Європейській Раді, в Європейському парламенті і Службі зовнішніх зносин.
“Я хочу донести стурбованість тим, наскільки український парламент готовий на цьому тижні розв’язати принципові питання, зазначені Європейською Комісією як передумова до початку офіційних переговорів про вступ”, – зазначив п’ятий президент.
Порошенко наголосив, що саме зараз депутати мають прийняти важливі закони. Додавши, що це “не про переговори, які були проведені тоді, коли ми отримали статус”, – натомість про те, що необхідно голосувати закон про Конституційний Суд відповідно до висновку Венеціанської комісії. Голосувати за PEPи, голосувати за декларації, за свободу слова, за політичне різноманіття в парламенті, парламентський плюралізм.
Окрім цього, він також висловив сподівання, що у парламенту достатньо єдності і мужності для того, щоб підтримати Збройні Сили України, “відновити справедливість і повернути 30 тисяч захисникам України”.
Глава політичної партії подякував українській делегації в Парламентській Асамблеї НАТО за злагоджену та результативну роботу. Наголосивши, що її результатом вперше в історії є те, що ПА НАТО як вищий політичний орган не тільки закликала визнати ПВК “Вагнер” терористичною організацією, не тільки запровадила у міжнародне право поняття “рашизм”, але й ухвалила рішення з рекомендації Вільнюському саміту запросити Україну до переговорів про членство в Альянсі.
Раніше Петро Порошенко заявив, що цей тиждень має ключове значення для виконання Україною умов членства в Євросоюзі.
- 23 червня 2022 року Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата до ЄС. Для набуття повноцінного членства наша держава повинна виконати низку умов, зокрема відповідати Копенгагенським нормам.
- Станом на 1 березня 2023 року 92% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу та проголосували б за вступ до блоку.
- Фракція “Європейська Солідарність” закликає не фінансувати з держбюджету олігархічні канали, а натомість здійснити перерозподіл бюджетних коштів на підтримку ЗСУ.
- П’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко закликав повернути українським військовим виплат розміром у 30 000 грн та негайно погасити борг перед родинами загиблих на фронті.