29 травня лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав народних депутатів ухвалити законопроєкти, необхідні для вступу України в ЄС та повернути військовослужбовцям доплати у 30 тисяч.

Джерело: Петро Порошенко/YouTube

Під час виступу у залі парламенту політик зазначив, що у Брюсселі провів зустрічі в Єврокомісії, Європейській Раді, в Європейському парламенті і Службі зовнішніх зносин.

“Я хочу донести стурбованість тим, наскільки український парламент готовий на цьому тижні розв’язати принципові питання, зазначені Європейською Комісією як передумова до початку офіційних переговорів про вступ”, – зазначив п’ятий президент.

Порошенко наголосив, що саме зараз депутати мають прийняти важливі закони. Додавши, що це “не про переговори, які були проведені тоді, коли ми отримали статус”, – натомість про те, що необхідно голосувати закон про Конституційний Суд відповідно до висновку Венеціанської комісії. Голосувати за PEPи, голосувати за декларації, за свободу слова, за політичне різноманіття в парламенті, парламентський плюралізм.

Окрім цього, він також висловив сподівання, що у парламенту достатньо єдності і мужності для того, щоб підтримати Збройні Сили України, “відновити справедливість і повернути 30 тисяч захисникам України”.

Глава політичної партії подякував українській делегації в Парламентській Асамблеї НАТО за злагоджену та результативну роботу. Наголосивши, що її результатом вперше в історії є те, що ПА НАТО як вищий політичний орган не тільки закликала визнати ПВК “Вагнер” терористичною організацією, не тільки запровадила у міжнародне право поняття “рашизм”, але й ухвалила рішення з рекомендації Вільнюському саміту запросити Україну до переговорів про членство в Альянсі.

Раніше Петро Порошенко заявив, що цей тиждень має ключове значення для виконання Україною умов членства в Євросоюзі.