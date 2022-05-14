Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.
Шведський уряд представив міжпартійний огляд, у якому аналізується, як змінилася ситуація у сфері безпеки після російського вторгнення до України.
В огляді значиться висновок про те, що членство Швеції в НАТО “підвищить поріг для військових конфліктів”. Воно має стати стримуючим фактором у Північній Європі.
У звіті, що був представлений міністеркою закордонних справ Анн Лінде та головою Міноборони Петером Хультквістом, йдеться про протидію Росії. Але не виключаються й провокації з її боку та вживання країною-агресором заходів, які стануть відповіддю на намір Швеції вступити в Альянсу.
Також у звіті зауважується, що в разі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, усі країни Північної Європи та Балтії будуть охоплені гарантіями колективної оборони. Вони матимуть меньше
- Раніше повідомлялося про подання заявки про вступ до НАТО Фінляндією.
- Столтенберг гарантував швидкий прийом до НАТО Швеції та Фінляндії в разі подання ними заявок.