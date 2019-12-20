Таке доручення дав спікер ВР Дмитро Разумков, повідомляють #Букви.
Йдеться про законопроєкт №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”, який раніше був ухвалений у першому читанні.
При підготовці до другого читання до нього було подано близько 4,5 тис. поправок.
“З огляду на кількість пропозицій, представлених до ухваленого в першому читанні проєкту закону № 2178-10, відповідно до статті 43 закону України “Про комітети Верховної Ради” даю доручення комітету з питань аграрної та земельної політики провести засідання 26, 27 і 28 грудня 2019 року і 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій, що надійшли до законопроєкту”, – зазначив Разумков.
За його словами, дана позиція була узгоджена представниками всіх політичних фракцій і груп у Парламенті.
Варто зазначити, що сьогодні у Верховній Раді відбулося останнє в 2019 році пленарне засідання.
Згідно з графіком роботи Парламенту, наступний пленарний тиждень заплановано на 13-17 січня 2020 року.
23-27 грудня 2019 року і 6-10 січня наступного року депутати працюватимуть із виборцями.
- Раніше стало відомо, що лідери фракцій Верховної Ради України мають намір підписати меморандум про розгляд поправок до законопроєкту щодо ринку землі.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення виписано в законопроєкті.