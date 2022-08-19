Члени бюро парламентського комітету Асоціації (ПКА) Україна-ЄС та постійний доповідач Європейського парламенту щодо України оприлюднили спільну заяву щодо ядерного шантажу Росії на Запорізькій атомній електростанції, в якій закликали негайно вивести російські війська із ЗАЕС.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе у Facebook.

Автори заяви рішуче засудили дії російських окупаційних військ на території Запорізької АЕС у місті Енергодар, які ставлять під серйозну загрозу ядерну безпеку європейського континенту та території за його межами.

Окрім того, вони закликали негайно вивести російські війська із Запорізької АЕС, а також уможливити направлення міжнародної наглядової місії під егідою Міжнародного агентства з атомної енергії, яка б здійснювала необхідний контроль в інтересах забезпечення ядерної безпеки.

“Ми закликаємо міжнародну спільноту терміново вжити заходів та змусити Росію звільнити ЗАЕС і повернути електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу”, – йдеться у заяві.

Також члени бюро парламентського комітету Асоціації (ПКА) Україна-ЄС та постійний доповідач Європейського парламенту щодо України закликали ЄС та Групу Семи прийняти жорсткі санкції проти “Росатому” і всієї російської атомної промисловості у відповідь на ядерний шантаж, а також з метою запобігання прецеденту для інших терористів.

Бюро ПКА також засудило підготовку та проведення будь-яких фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України.

“Будь-які спроби проведення так званих “референдумів” на цих територіях будуть визнані міжнародною спільнотою та Україною незаконними, нікчемними та недійсними”, – наголосили автори заяви.

Оркім цього, члени бюро ПКА та постійний доповідач Європейського Парламенту щодо України суворо засудили цинічний терористичний акт, який Росія вчинила 29 липня 2022 року, вбивши понад 50 українських військовополонених шляхом вибуху на території колишньої виправної колонії у селі Оленівка.

“Вимагаємо від ООН та МКЧХ, які виступають гарантами життя та здоров’я українських військовополонених, негайно відреагувати на цей теракт з боку Росії та направити своїх представників до села Оленівка з інспекційними місіями”, — зауважили члени бюро ПКА Україна-ЄС.

Автори заяви закликали запровадити санкції, зокрема заборону на в’їзд, арешт та конфіскацію майна та активів публічних діячів, які сприяють формуванню громадської думки в Росії на підтримку російської агресії проти України, зокрема керівного та технічного персоналу державних та приватних ЗМІ, які поширюють агресивну пропаганду.