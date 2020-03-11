Члени Кабінету Міністрів України вирішили відмовитися від премій до кінця поточного року.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він уточнив, що надалі рішення про нарахування премій ухвалюватиметься за результатами роботи того чи іншого міністра.

“Це політичне рішення, але воно є важливим: міністри відмовилися від своїх премій до кінця року і прийняли рішення, що питання премій міністрів буде розглядатися за результатами роботи після закінчення року. І тоді ми будемо спільно під час суспільної дискусії приймати рішення, чи заслужили міністри й політики преміювання”, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що у міністрів залишаться зарплати та надбавки.

“Залишається зарплата, яка не має перевищувати 5 середніх зарплат в Україні. Залишаються надбавки, визначені законом. Надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30 %. Таке обмеження також прийнято”, – зазначив прем’єр.

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