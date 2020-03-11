Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він уточнив, що надалі рішення про нарахування премій ухвалюватиметься за результатами роботи того чи іншого міністра.
“Це політичне рішення, але воно є важливим: міністри відмовилися від своїх премій до кінця року і прийняли рішення, що питання премій міністрів буде розглядатися за результатами роботи після закінчення року. І тоді ми будемо спільно під час суспільної дискусії приймати рішення, чи заслужили міністри й політики преміювання”, – наголосив Шмигаль.
Він додав, що у міністрів залишаться зарплати та надбавки.
“Залишається зарплата, яка не має перевищувати 5 середніх зарплат в Україні. Залишаються надбавки, визначені законом. Надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30 %. Таке обмеження також прийнято”, – зазначив прем’єр.
- Раніше стало відомо, що чиновники ряду відомств в 3,5 – 5 раза збільшили собі зарплати, а міністри отримали сотні тисяч премій. #Букви розповідали, хто з топ-чиновників заробив у грудні найбільше.
- 17 січня раніше президент Володимир Зеленський доручив Уряду розробити нову концепцію заробітних плат для чиновників: зокрема, “розібратися з тими відсотками”, які отримує НАК “Нафтогаз”.
- Кабінет Міністрів закликав наглядову раду НАК “Нафтогаз України” утриматися від виплати великих премій керівництву компанії.