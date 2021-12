Йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

“США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили”, – йдеться у повідомленні.

🇺🇸 calls on commission members for the Specialized Anticorruption Prosecutor to return to work, respect their own procedures & do what’s right for 🇺🇦 people by certifying their own SAP selection. Do not allow corrupt external forces to block the work you were entrusted to finish.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 2021