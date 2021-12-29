Сполучені Штати закликають членів комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повернутися до роботи та ухвалити правильне рішення для народу України.

Йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

“США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили”, – йдеться у повідомленні.

🇺🇸 calls on commission members for the Specialized Anticorruption Prosecutor to return to work, respect their own procedures & do what’s right for 🇺🇦 people by certifying their own SAP selection. Do not allow corrupt external forces to block the work you were entrusted to finish. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 2021

Конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки голосувань за проєкт рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання, так і не затвердивши результатів конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.

Підтримки не отримав і проєкт рішення, запропонований головою комісії Катериною Коваль, який пропонував затвердити результати проходження конкурсу, загальний рейтинг, кандидатуру детектива НАБУ Олександра Клименка для зайняття посади керівника САП та скерувати на погодження до Офісу генерального прокурора.

Голова комісії заявила, що надсилала до Офісу генпрокурора документи на підтвердження проходження перевірки кандидатур, але відповіді поки що не отримала.

Пропозиція викликала бурхливе обговорення, зокрема щодо необхідності підтвердження форми допуску переможців, яке тривало тривалий час. Представники міжнародної громадськості у комісії просили про голосування щодо затвердження переможця конкурсу без скерування на погодження до Офісу генпрокурора.

Переможці конкурсу є, але технічно шляхом голосування не затверджено результатів конкурсу.

Колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами стосовно прийняття голови САП.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.