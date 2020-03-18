Члени парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування йдуть на самоізоляцію через виявлення коронавірусу у народного депутата Сергія Шахова.

Про це повідомив у коментарі #Буквам голова комітету Олег Бондаренко.

Так, Шахов є членом зазначеного комітету та минулого четверга побував на його засіданні.

“Самоізоляція. Це єдиний захід, який може бути здійснений. Більше нічого ми зробити не можемо і не повинні. Тому що жоден із членів комітету зараз не хворіє, почуваються добре. Але з метою запобігання поширенню інфекції ми повинні відповідально здійснити такі заходи – самоізоляцію вдома”, – наголосив Бондаренко.

Він уточнив, що Шахов прийшов уже під кінець засідання, і не всі нардепи-члени комітету з ним контактували. Також не всі депутати були присутні в той день на засіданні.

“Не всі (були на засіданні, – ред.). І не всі навіть спілкувалися з паном Шаховим. Принаймні пан Андрійович (нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович, – ред.) і пан Прощук (нардеп від “СН” Едуард Прощук, – ред.) не спілкувалися. Вони відійшли із засідання комітету раніше”, – розповів Бондаренко.

Про те, що членам комітету була рекомендована самоізоляція, повідомила на своїй сторінці в Facebook і заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

“Після повернення з-за кордону Шахов був присутній на засіданні комітету з питань екологічної політики. Усім членам комітету, а також тим, хто безпосередньо контактував із Шаховим, рекомендована самоізоляція на 14 днів. Зараз список контактів уточнюється”, – зазначила вона.

Кравчук уточнила, що самоізоляція не запропонована тим, хто не контактував безпосередньо із Шаховим.

“Тест на коронавірус без симптомів захворювання (висока температура, сухий кашель, ломота) проходити не потрібно”, – написала депутат.

Кравчук також підтвердила, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня. З вихідних він знаходиться на самоізоляції вдома.